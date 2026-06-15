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Depo olarak kullanılıyordu! Polis baskınında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da narkotik ekiplerince Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, depo olarak kullanılan iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 34 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

IHA15 Haziran 2026 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Depo olarak kullanılıyordu! Polis baskınında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Döşemealtı ilçesinde Mustafa G. ve Melih G. isimli şahıslar yakalandı.

Şüphelilerin depo olarak kullandıkları iş yerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 34 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

  • Antalya
  • narkotik operasyon
  • skunk ele geçirildi

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