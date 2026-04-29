Güncel

Depoya kurşun yağmuru: Avukat hayatını kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde depoya düzenlenen silahlı saldırıda avukat hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 07:36 - Güncelleme:
Depoya kurşun yağmuru: Avukat hayatını kaybetti
Olay, saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baba ve iki kızının bulunduğu depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Elif Ç. dizinden vurularak yaralanırken, kız kardeşi avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı Elif Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürülürken, jandarma timleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

