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Deprem, 3 gün enkaz altında kalan Büşra Kayadibi'ni yıldıramadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter takımında yer alan Büşra Kayadibi, 6 Şubat depremlerinde 3 gün boyunca enkaz altında kaldı ama azminden hiçbir şey kaybetmedi, kısa süre içinde hem Türkiye Halter Şampiyonasında 3'üncü oldu hem de madalya kazandı.

28 Nisan 2024 Pazar 11:27 - Güncelleme:
Deprem, 3 gün enkaz altında kalan Büşra Kayadibi'ni yıldıramadı
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Büşra Kayadibi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ablasının evinde yakalandı. 3 gün boyunca enkaz altında kalan ve yeğenlerini kaybeden Kayadibi, azimle, hırsla halter sporuna devam etti. Çok değil kısa süre içerisinde 2016'da başladığı halter sporunda derece almayı sürdüren Kayadibi, Türkiye Halter Şampiyonasında 3'üncülük elde etti ve madalyalar kazandı.

Büşra Kayadibi, depremde Nurdağı'nda ablanın evinde olduğunu belirterek, "3 gün enkazda kaldık. Yeğenlerimi kaybettim. Ablam için bizim için çok ağır bir şeydi bu. Tam olarak atlatabilir miyiz, bu atlatılabilir bir şey mi? Onu da bilmiyorum. Vali Mehmet Lütfullah Bilgin Spor Salonu benim ilk spor salonumdu. Yıkılan yerler arasında antrenman salonum da var" dedi.

KAYADİBİ: YAŞADIKLARIM ATLATILMASI ZOR ŞEYLER

Halterin hayatının odak noktasında olduğunu dile getiren Kayadibi, "Yaşanan felaket nedeniyle haltere biraz ara vermek zorunda kaldım. Odaklanmamda, hayatımın akışında birazcık sıkıntı oluyor benim için. İster istemez tabi, yaşadıklarım kolay şeyler değil. Atlatılması zor şeyler. Şu an toparlanma aşamasındayım. Tekrardan hayatımın merkezine kendimi koymak için çabalıyorum.

Halterde 55 kiloda yarıştığını belirten Kayadibi, "2016'da haltere başladım. Büyükler Türkiye Şampiyonasında ikinciliğim, Ay Yıldızlarda ve gençlerde madalyalarım var. Haftada 5 gün antrenmanlara geliyorum. Ortalama 3'er saat antrenman yapıyorum" dedi.

Ablasının uzuv kayıpları olduğunu anlatan Kayadibi, "Sol kol, sol bacak, kol tamamen omuzdan, bacak dizin biraz altından. Şu an toparlanma aşamasında. Hala onunla ilgileniyoruz. Tam olarak hayat normale geçmiş sayılamaz bizim için" şeklinde konuştu.

"AZİMLE HIRSLA KALDIĞIM YERDEN DEVAM EDECEĞİM"

Halter sporunun biraz nankör bir spor olduğunu aktaran Kayadibi, "Ara verince çok çabuk geriliyoruz. Derecelerimizde çok çabuk düşüş oluyor. Azimle, hırsla kaldığım yerden devam edeceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Ankara'da madalya almasının kendisi için çok güzel bir his olduğunu söyleyen Kayadibi, "Tarifi yok. Antrenmanlara gidiyorum. Bir şeyleri başarmak amacıyla gayret sarf ediyorum. Antrenörlerimle birlikte emek veriyorum. Bu yüzden emeklerimin sonucunu almak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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