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Deprem anında panik oldu aşağı atladı

Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılarak 2’inci kattan aşağı atlayan Erhan Kaplan bacağını ve kalça kemiğini kırdı.

IHA27.01.2020  15:40 - Güncelleme: 27.01.2020  15:40

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Yıldız bağları Mahallesinde misafirliğe giden 38 yaşındaki Erhan Kaplan 4 katlı binanın 2.katından aşağı atladı. 2 bacağında ve kalçasında birçok kırık bulunan Kaplan, o anda bayıldı.Çevredeki vatandaşların yardımı ile Medical Park Elazığ Hastanesine kaldırılan Kaplan tedavi altına alındı. Kaplan , yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

Düğünden çıktıklarını ifade eden Erhan Kaplan, “Arkadaşın evine oturmaya gittik. O anda sarsıntı oldu. bende 2 kattan aşağı atladım. Orada bayılmıştım. Hastanede uyandım bacağımda ve kalça kemiğimde kırıklar var. evde buluna diğer arkadaşımın da durumu iyi. 99 depreminde arkadaşımı kayıp ettim. Bu nedenle biraz psikolojim bozuk” dedi.

“DEPREMDEN ZİYADE BİLİNÇSİZ HAREKETLERDE YARALANMALAR DAHA FAZLA OLUYOR”

Depremden kurtulmak için kaçarken düşenlerin hastaneye geldiğini belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bulut, “Kalçası kırılanlar ayağı burkulanlar ve üzerine eşya düşmesi nedeniyle kırılmalar geldi. Erhan Kaplan o gün 2 kattan atlama sonucunda ayak ve kalçasında kırıklar oluşmuş. Sağ kalçasında kırık olduğu sağ ayak bileğinde de kırık olduğu tespit edildi. Sonrasında ameliyata aldık. Kalçasına ve topuğuna yönelik. Başarılı geçti. Birkaç gün içerisinde taburcu ederiz. Deprem anında atlamak çok risk oluşturur. Depremden ziyade bilinçsiz hareketlerde yaralanmalar daha fazla oluyor. İmkanı olan dışarıya yakın olan hemen dışarı çıksın ama çıkma imkanı olmayanlar atlamak gibi şeylerden kaçınsınlar. Daha az hasar görecekleri durumda daha fazla hasar görmektedirler” diye konuştu.

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