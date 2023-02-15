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Deprem anında tsunamiyi hatırlatan görüntü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden ilkinin Malatya'da bir çiftlikteki havuza yansıyan ve tsunamiyi hatırlatan görüntüleri ortaya çıktı.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Deprem anında tsunamiyi hatırlatan görüntü
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 10'uncu gününe girilirken bir çok ilde arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürmeye devam ediyor. Bir taraftan kurtarma çalışması bir taraftan yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden o anlara ait yeni görüntüler de çıkıyor.

Malatya'da bir çiftliğin güvenli kamerasına yansıyan görüntüler depremin ne kadar şiddetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Depremin başlaması ile çiftlikte bulunan sulama havuzundaki su, sağa sola ve öne taşması dikkat çekti. O anlar tsunamiyi andırdı.

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