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Deprem bilançosu ne? AFAD açıkladı İstanbul'da korkutan depremin bilançosu!

Deprem bilançosu ne? sorusunun yanıtı merak ediliyor. AFAD açıkladı İstanbul'da korkutan depremin bilançosu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.8lik depremin ardından Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nden edinilen bilgilere göre, şimdiye dek 2.0 ilâ 4.2 aralığında değişen en az 28 ayrı artçı deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi. Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu. 4 ilden 80 kurtarma uzmanı İstanbul'a sevk edildi.' denildi.

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Deprem bilançosu ne? AFAD açıkladı İstanbul'da korkutan depremin bilançosu merak ediliyor. Saat 13:59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasahtanesi verilerine göre 5.8lik depremin ardından saat 14.08'de 3.1, saat 14.26'da 4.4 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nden edinilen bilgilere göre, şimdiye dek 2.0 ilâ 4.2 aralığında değişen en az 18 ayrı artçı deprem oldu. 
 
DEPREM BİLANÇOSU NE? 
AFAD ve Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) ortak açıklamasında İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem ile ilgili yapılan açıklamada, "26 Eylül 13.59’da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul’daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar’da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar oluştu" bilgisi paylaşıldı.  
 
AFAD AÇIKLADI İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREMİN BİLANÇOSU! 
İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD ve Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “AFAD-TDVM’den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59’da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul’daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar’da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar oluştu.
 
28 ARTÇI MEYDANA GELDİ
 
Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara bölgesindeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi. 
 
 Yer kabuğunun 6.99 km. altında gerçekleşen deprem sonrası  AFAD İstanbul’un yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığı tespit ediliyor. 
 
Deprem, İstanbul’un yanı sıra Marmara bölgesi genelinde hissedildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. Emniyet, Jandarma ve Genelkurmay’a ait hava araçları, İstanbul’un yukarıdan gözlenmesi için havalandı. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’dan ekipler olay yerine intikal ediyor. AFAD Afet Lojistik Merkezleri ise hazır halde bekletiliyor” ifadeleri kullanıldı.
 
İSTANBUL AVCILAR'DA CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI
 
Alınan bilgiye göre, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.
 
 
 
 
Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı.
 
Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.
 
Bu arada Avcılar yan yolda bulunan bir caminin minaresi yıkıldı.
 

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