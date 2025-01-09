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Deprem bölgesi ayağa kaldırılıyor.... Bakan Kurum: Yapmamız gereken konutların tamamının inşaatını başlattık

Kahramanmaraş Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni'inde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yapmamız gereken konutların tamamının inşaatını başlattık.' dedi.

9 Ocak 2025 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Deprem bölgesi ayağa kaldırılıyor.... Bakan Kurum: Yapmamız gereken konutların tamamının inşaatını başlattık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni'nde açıklamada bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarında satır başları şöyle;

* 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz ve yuvasına girmeyen, işyerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

* Allah'ın izniyle yine milletimizin destekleriyle, dualarıyla 2025 yılı sonuna geldiğimizde Maraş'ta söz verdiğimiz 74 bin 187 evimizi, işyerimizi bitirip, Maraşlı kardeşlerimize teslim edeceğiz.

* Şehrimizde her adımı titizlikle yürütüyoruz. Maraş'ta söz verdiğimiz tüm konutların inşası başlamış durumda.

* 2025 yılının sonuna kadar 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz ve yuvasına girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

* Medeniyetimizin 1000 yıllık izlerini taşıyan, tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşılarımızı da ihya ediyoruz.

* Kahramanmaraş'ın köklü tarihini modern bir vizyonla buluşturacak bu iki projemizi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayıp Kahramanmaraşımız'a armağan edeceğiz.

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