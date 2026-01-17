Deprem bölgesi ayağa kaldırılıyor... Bakan Tekin: Yıkılan 9 bin derslik yerine 23 bin derslik yapmış olacağız

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Yüzyılın Konut Projesi 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni"ne katılan Tekin, ev sahibi olmanın sıradan bir barınma ihtiyacını gidermek olmadığını söyledi.

Tekin, "Bizim kültürümüzde ev sahibi olmak demek aynı zamanda ev olmak, hane olmak demek. Dolayısıyla biz dünyadaki diğer milletlerden biraz daha fazla önem veriyoruz. Biraz daha fazla bu konuyu gündemimize alıyoruz. Aile olmak, hane olmak, ev olmak hem kendimiz açısından hem de çoluğumuza, çocuğumuza örnek olmak açısından ev bizim için apayrı bir kültürel inşa süreci. O yüzden insanların ev sahibi olması, bizim kültürümüzde çok heyecan verici, çok mutluluk verici bir durum. Biz de sizinle bugün bu heyecanı paylaşmak için buradayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tekin, onun Başbakan olduğundan bu zamana kadar geçen 23 yılda yapılan okul sayısının, o döneme kadar yapılan sayıdan 2 kat daha fazla olduğunu anlattı.

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Gece gündüz bu konulara odaklanan bir Cumhurbaşkanımız, bir emirimiz var. Dolayısıyla kendisine medyunuşükranız. Allah kendisinden razı olsun. Bir rakam daha deprem bölgesiyle ilgili söyleyeyim. 6 Şubat günü 11 ilde yaklaşık 9 bin dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Eylül ayı itibarıyla yıkılan 9 bin derslik yerine 23 bin derslik yapmış olacağız. 11 ilin tamamında 6 Şubat'takinden minimum yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olmuş olacak. Bunları yaparken bize destek olanlar var. Mesela biz bu işlerin büyük çoğunluğunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla yapıyoruz. Bakanımız sevgili kardeşim, dostum Murat Kurum Bey'e huzurlarınızda sadece konutlar için değil, konut dışındaki bütün süreçlerdeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Karınca gibi çalışan bir kardeşimiz. Allah kendisinden iki dünyada razı olsun inşallah."



Tekin, kurada ismi çıkacak vatandaşlara hayırlı olması temennilerinde bulundu.

"BİZİM BAŞLAYIP DEVAM ETTİRDİĞİMİZ PROJELERE ONLAR YENİ YENİ BAŞLIYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise projelerin tek tek yerinde takip edildiğini, vatandaşlarla beraber bu çalışmaların bu noktaya geldiğini söyledi.

Kendinden önceki konuşmacıların bazı ülkelerde konut vaatleriyle seçimler kazanıldığını söylemesine atıfta bulunan Bulut, "Bu projeleri gerçekleştirirken azim ve kararlılık gerekir. Burada sayın milletvekillerimiz Amerika'dan bahsettiler. Demek ki onlar bizi örnek alıyorlar ama daha yeni başlıyorlar. Bizim başlayıp devam ettirdiğimiz projelere onlar yeni yeni başlıyor. İşte biz 23 yıldır sizin çelik gibi kale gibi arkamızda durmanız nedeniyle gerçekleştirdiğimiz projeleri, bundan sonra da tek bir vatandaşımız kalmayana dek gerçekleştireceğiz. Durmak yok, yola devam. Çok çalışacağız, çok üreteceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.