İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8869
  • EURO
    20,009
  • ALTIN
    1103.72
  • BIST100
    5197.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgesi Hatay'da fabrika yangını! Kontrol altına alındı
Güncel

Deprem bölgesi Hatay'da fabrika yangını! Kontrol altına alındı

Hatay'da narenciye soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
Deprem bölgesi Hatay'da fabrika yangını! Kontrol altına alındı
ABONE OL

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki plastik kasaların da bulunduğu narenciye soğuk hava deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki narenciye soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

İçerisinde plastik kasaların da bulunduğu depodaki yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Arazöz ve iş makinelerinin de söndürme çalışmalarında kullanıldığı yangın, kontrol altına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.