Deprem bölgesi için ''e-Birliktelik Kampanyası'' başlatılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde ticareti canlandırmak için başlatılan "Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye (e-Birliktelik) Kampanyası", Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen programla tanıtıldı.

Bolat, programda, geçen yıl 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin 14 milyon vatandaşı etkilediğini söyledi.

Deprem nedeniyle 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Bolat, "Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla devletimizin, hükümetimizin tüm kurumları seferber olmuştu. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak birçok çalışmanın yanında 75 işletmenin katılım sağladığı 'e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği' kısaca 'e-Seferberlik' çalışmasını başlatmıştık." diye konuştu.

Deprem yardımlaşma seferberliği kapsamında afet bölgesindeki illere yardım amacıyla 397 milyon liralık ürünün e-ticaret platformları aracılığıyla satışının sağlandığı bilgisini veren Bolat, bu yıl da Bakanlık ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimleriyle 11 ile destek olmak amacıyla "e-Birliktelik Kampanyası"nı yeniden başlattıklarını anlattı.

- "BÖLGEDE TİCARETİN CANLANDIRILMASINA EKSTRA KATKI VERİLECEK"

Bolat, geleneksel ticaretin dijital hali olarak adlandırılabilecek e-ticarete, KOBİ ve esnaflar başta olmak üzere tüm işletmelerin adaptasyonunun önemli olduğunu dile getirdi.

e-Birliktelik Kampanyası ile deprem bölgesinde yer alan ve daha önce e-ticaret faaliyetlerinde bulunmayan tacir ve esnafa e-ticaret şirketlerinin destek vereceğini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"1 ila 3 ay komisyonsuz ya da düşük komisyonlu satış desteği sağlanacak. e-Ticarete ilişkin altyapı, reklam, pazarlama ve platformda görünürlük desteği verilecek. Bölgeye ait coğrafi işaretli ürünlerin ihracatını kolaylaştırıcı çalışmalar yapılacak. Hem esnaf ve tacirlere hem de esnaf ya da tacir olmayan dezavantajlı gruplara yani ev hanımları, engelli bireyler gibi tacir statüsünde değiller ama onlara da e-ticaret, eğitim desteği verilmesi gibi destekler sağlanacak. Böylece deprem bölgesinde ticaretin canlandırılmasına ekstra katkı verilecek."

- "KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİLMEYE DEVAM EDİLECEK"

Bolat, söz konusu kampanya kapsamında ayrıca Kızılay ve AFAD gibi kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin yardım ve destek kartlarının satışa sunulacağını, dileyen vatandaşların depremzedelere istediği oranda bağış yapabilmesinin sağlanacağını ifade etti.

Ürün tedarikinin de mümkün olduğunca deprem bölgesinden karşılanacağını vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde TOBB ile hazırlanan 'e-Birliktelik Kampanyamız' ile deprem bölgesinde sürdürülebilir bir e-ticaret ekosisteminin inşa edilmesi, coğrafi işaretli milli zenginliklerimizin uluslararası arenaya tanıtılması, henüz e-ticaretle tanışmayan esnaf ve KOBİ'lerimizin, ürünlerini yepyeni pazarlara tanıtabilmelerinin önünün açılması hedefleniyor." dedi.

Bu ve benzer kampanyalarla deprem bölgesi için kalıcı çözümler üretmeye devam edileceğini vurgulayan Bolat, e-ticaretle buradaki ticaretin daha güçlü olarak yeniden ayağa kalkması temennisinde bulundu.

- YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN FON KURULACAK

Bolat, dün İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Hepsi evlerine ekmek götüren insanlar. Orada bu iş için bulunuyorlardı. Bu hayırlı günde TOBB Türkiye e-Ticaret Meclis Başkanı Ozan Bey'e bir görev verelim. Bu kampanyaya katılan 21 firmamızdan desteklerini ortaya koyarlarsa bir fon toplayalım. Fonu o ailelere çok hızlı bir şekilde ulaştıralım." dedi.

Bakan Bolat, kampanyaya şu şirketlerin katılım sağlayacağını söyledi:

Akakçe, Amazon, Armut, Askon Dizayn Center, Çiçeksepeti, Hepsiburada, Migros, Trendyol, Enuygun Com İnternet Bilgi Hizmetler, Getir, İLab Holding, Azall Küresel İnovasyon Elektronik Ticaret, Letgo Mobil İnternet Servisleri, Facebook, oBilet Bilişim Sistemleri, PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri, Sahibinden, Ticimax Bilişim Teknolojileri, Turkcell, Vodafone ve Yemeksepeti.