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Deprem bölgesi için hayati uyarı! AFAD: Tedbirli olunmalı

Meteoroloji depremden etkilenen illerde fırtına uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji verilerini hatırlatan AFAD ise, deprem bölgesinde çadırlarda yaşayan vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmasını belirtti.

AJANSLAR5 Mart 2023 Pazar 02:43 - Güncelleme:
Deprem bölgesi için hayati uyarı! AFAD: Tedbirli olunmalı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ve Kilis illeri için fırtına uyarısı yapıldı. Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da (AFAD) deprem bölgesinde çadırlarda yaşayan vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmasını hatırlattı.

METEOROLOJİ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ve Kilis illerinde etkili olması beklenen kuvveti rüzgar ve fırtınanın yer yer saatte 100 kilo metre hızına ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

AFAD'DAN UYARI

Meteoroloji verilerini hatırlatan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan bilgilere göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz."

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