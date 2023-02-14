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Deprem bölgesi için yeni karar! Bakanlık devreye girdi: KDV yüzde 1'e indirildi

Deprem bölgesinde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerde KDV yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildi. Öte yandan Ticaret Bakanlığı, depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı.

AA14 Şubat 2023 Salı 16:06 - Güncelleme:
Deprem bölgesi için yeni karar! Bakanlık devreye girdi: KDV yüzde 1'e indirildi
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Prefabrik yapı ve konteynerlerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara eklenen geçici madde ile "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin, afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde kurulum ve montaj işlemleri dahil olmak üzere KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

KONTEYNER EV VE PREFABRİK YAPI İHRACATI 3 AY YASAKLADI

Ticaret Bakanlığı, depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı.

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