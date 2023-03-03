İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8928
  • EURO
    20,053
  • ALTIN
    1116.56
  • BIST100
    5261.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Deprem bölgesi için yeni kararlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 Mart 2023 Cuma 08:32 - Güncelleme:
Deprem bölgesi için yeni kararlar
ABONE OL

OHAL bölgesi ilan edilen depremden etkilenen bölgeler için alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan kararlara göre, ailesi veya kendisi deprem bolgesinde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencilerinin bahar dönemi katkı paylarını devlet ödeyecek. Katkı payını ödemiş öğrencilere üniversiteler paralarını iade edecek.

Dernekler, tüzüklerindeki kuruluş amacı ve çalışma koşullarına bakmaksızın depreme ilişkin faaliyette bulunabilecek.

Yabancı sivil toplum kuruluşları da faaliyet izni ve faaliyet konusuna bakmaksızın depremle ilgili çalışma yapabilecek.

Turkiye'de faaliyet izni olmayan ancak OHAL ilan edilen illerde faaliyette bulunmak isteyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına İçişleri Bakanlığı OHAL süresince izin verecek.

ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ ERTELENDİ

OHAL ilan edilen illerde yerleşik kişilerin araç muayene süreleri ertelendi.

6 şubattan OHAL suresinin sonuna kadar araç muayene süresi dolanlar, OHAL bittikten sonraki bir ay içinde araç muayenesi yaptırabilecek. Bu sürede araçlara ceza kesilmeyecek.

ANNE VE BABASINI KAYBEDEN ÇOCUKLARA EĞİTİM DESTEĞİ

Anne veya babası depremde ölen okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaögretim öğrencilerine, eğitime devam etme şartıyla 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek.

ŞİRKETLERE KREDİ YAPILANDIRMASI

Deprem bölgesindeki şirketler KGF kredilerini 1 Ocak 2024'e kadar yapılandırabilecek. Bu şirketlere ilave 6 ay ödemesiz dönem ve vade süresi sağlanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.