Deprem bölgesi ihracatta toparlanıyor... 24,2 milyar dolara ulaştı

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın toplam ihracatı felaketin yaşandığı 2023'te 2022'ye göre azalış gösterdi.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan ve üzerinden iki yıl geçen depremlerin ardından Türkiye'nin dış ticaretinde önemli yer tutan bu illerin dış satımı toparlanma eğilimine girerken, toplam ihracat içerisindeki payları da yükseldi.

Söz konusu 11 ilin toplam mal ve hizmet ihracatı, felaketin yaşandığı 2023'te 2022'ye göre yüzde 11,6 azalış göstererek 22 milyar 991 milyon dolar oldu.

Depremin ardından duraksayan ekonomik faaliyetler destek ve teşviklerle yeniden hızlanma sürecine girdi. Bu kapsamda bölge illerinin ihracatı geçen yıl, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 24 milyar 237 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu illerin ülke ihracatı içerisindeki payı 2023'te yüzde 9 iken bu pay geçen yıl itibarıyla da yüzde 9,3'e oldu.

Depremzede illerden 7'sinin ihracatı geçen yıl 2023'e kıyasla arttı, 3'ünün ise düştü. Bu dönemde Malatya'nın ihracatında ise değişim olmadı.

Gaziantep, 2024'te 9 milyar 166 milyon dolarla en çok ihracat yapan il oldu. Kentin dış satımı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 arttı. Aynı dönemde ihracatlarıyla öne çıkan iller arasında 5 milyar 659 milyon dolarla Hatay, 4 milyar 372 milyon dolarla Adana yer aldı.

- KİLİS, ELAZIĞ VE DİYARBAKIR'IN DIŞ SATIMI AZALDI

Osmaniye'nin ihracatı geçen yıl 1 milyar 400 milyon dolar, Kahramanmaraş'ın 1 milyar 383 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 507 milyon dolar ve Adıyaman'ın 181 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kilis, Elazığ ve Diyarbakır'ın ihracatı ise geçen yıl 2023'e göre azalış gösterdi. Kilis'in 2024'te dış satımı 146 milyon dolar, Elazığ'ın 272 milyon dolar ve Diyarbakır'ın 331 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Malatya'nın ihracatı 2023'ten yüzde 9,7 azalışla 820 milyon dolar olurken, kentin ihracatı geçen yıl da aynı kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen 11 ilin 2022-2024 dönemindeki toplam mal ve hizmet ihracatı (milyon dolar) şöyle: