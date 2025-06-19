Deprem bölgesinde asrın seferberliği! Teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti

Azerbaycan Mahallesi'ndeki törende kura çekimiyle yapımı tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi. En yüksek teslimat 22 bin 239 ile Hatay'da gerçekleşti. 2. sırada Malatya yer aldı. Kentte 9 bin 161 bağımsız bölüm teslim edilmiş oldu. 3. sırada ise 5 bin 277 bağımsız bölümle Adıyaman yer aldı. Kahramanmaraş'ta 4 bin 311 bağımsız bölüm teslim edildi. Diyarbakır'da 2 bin 636 bağımsız bölümün teslimatı gerçekleştirildi. Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85, Kayseri'de 49 bağımsız bölüm teslim edildi.

3 BİN 481 ŞANTİYEDE 182 BİN ÇALIŞANLA ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi ile çalışmalar devam ediyor.

Bugün düzenlenen törende 36 bin 926 konut, 4 bin 689 iş yeri, 7 bin 441 köy evi olmak üzere toplam 49 bin 56 bağımsız bölüm daha teslim edildi.

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si'i konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükseldi.

2025 yılı sonunda ise 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

KÖY EVLERİ SON DURUM

Deprem bölgesinde bugüne kadar 39 bin 701 köy evi teslim edildi. 2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor.

İŞ YERİ SON DURUM

Deprem bölgesinde bugüne kadar 4 bin 838 iş yeri teslim edildi. 2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde 31 bin 307 iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

İL İL TESLİM EDİLEN TOPLAM KONUT VE İŞ YERİ SAYILARI SON DURUM

Adana: 7 bin 190 konut ve 117 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 307 konut teslim edildi. Yıl sonunda 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Adıyaman: 28 bin 970 konut, 1723 iş yeri ve 5 bin 990 köy evi olmak üzere toplam 36 bin 683 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonunda 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 556 bağımsız bölüm teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, iş yeri 251 ve bin 299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Gaziantep: 19 bin 447 konut, 52 iş yeri ve 3 bin 651 köy evi olmak üzere toplam 23 bin 150 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Hatay: 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri ve 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 774 iş yeri ve 11 bin 856 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 941 bağımsız bölüm inşa edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Kilis: Bin 713 konut, 4 iş yeri ve 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 ticaret ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Malatya: 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri ve 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri ve 1247 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 673 bağımsız bölüm teslim edildi Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 10 iş yeri ve 1299 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 776 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

DEPREM BÖLGESİNİN ÇARŞILARI YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iş birliği ile deprem bölgesinde ağır yıkıma uğrayan 4 ilin tarihi çarşılarını ve meydanlarını da yeniden inşa ediyor. Depremde yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, Adıyaman'daki Ulu Camii ve Malatya'ya Söğütlü Camii şehrin simge camileri de bu meydan projeleri kapsamında ihya ediliyor.

HATAY'IN KADİM MİRASI

Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesi 4 Ekim'de yapıldı. TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında Antakya mimarisine uygun zemin+1'i geçmeyecek şekilde iş yerleri inşa ediliyor. Uzun Çarşı Projesi kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı'nda 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim inşa ediyor. Tarihi Uzun Çarşı'nın inşasında Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanılıyor.

KURTULUŞ CADDESİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

"Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşa ediliyor.

MALATYA'NIN KALBİ BAKIRCILAR ÇARŞISI

Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. 2 etaptan oluşan çarşı 406 bin 451 metrekare alanda yer alıyor. Toplam 99 blok ve 22 adadan oluşan projede 3 bin 232 dükkan, 224 konut, 32 restoran ve 1.370 araçlık otopark alanı bulunuyor. Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı ve Yüzüncü Yıl çarşılarında da çalışmalar sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ TARİHİ KAPALI ÇARŞI

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda 76 iş yerinin yapımı sürüyor.

ADIYAMAN MERKEZ YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Emlak Konut GYO, Adıyaman merkezde 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126'sı konut, 1213'ü dükkan, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümü inşa ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor.