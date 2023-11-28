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  • Deprem bölgesinde ''change'' alarmı! Takip 6 ay sürdü
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Deprem bölgesinde ''change'' alarmı! Takip 6 ay sürdü

Mersin'de, Asayiş Şubesi ekipleri, change, çalıntı ve gümrük kaçağı araçlar üzerinde 6 aylık bir çalışma yaptı. Çalışma sonucunda 6 çalıntı, 2 deprem hasarlı araç, 5 'change' edilmiş ve 2 gümrük kaçağı araç ele geçirilirken 22 şüpheli de gözaltına alındı.

AA28 Kasım 2023 Salı 10:26 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde ''change'' alarmı! Takip 6 ay sürdü
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, depremlerde ağır hasar alan araçlarla, aynı marka, model ve renkteki çalıntı, gümrük kaçağı, hacizli ve yakalama kararı bulunan araçları temin edip, ağır hasarlı aracın motor ve şasi numaralarını söz konusu araçlara uyarladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu "change" yöntemiyle trafiğe çıkarılan araçların satılarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

Ekipler, operasyon kapsamında 22 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 6'sı çalıntı, 2'si depremde hasar gören, 5'i "change" edilmiş, 2'si gümrük kaçağı olmak üzere 15 araç ele geçirildi.

  • Mersin Asayiş
  • Araç Satışı
  • Change Yöntemi

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