Deprem bölgesinde fahiş artışla battaniye satışına soruşturma

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Marmaris'te bir otel işletmecisi, AFAD'ın ihtiyaç listesinde bulunan battaniye alımı için Denizli'den birçok firma ile 170 liradan anlaştı.

Otel işletmecisi, Denizli merkezli D.K. isimli firmanın deprem bölgesine götürdüğü battaniyeleri teslim etmeyip 500 liradan sattığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetçi beyanı üzerine söz konusu firma ve yetkilisi hakkında depremden hemen sonra fahiş şekilde fiyat yükselttiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.