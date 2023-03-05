Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinin doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 22 derece derece olacak.
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 22 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 5, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa'da kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 22 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 25 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 24 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 25 derece olması bekleniyor.