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Güncel

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinin doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

5 Mart 2023 Pazar 10:10 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde hava durumu
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Deprem bölgesinin doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 22 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 8, en yüksek 22 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 5, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 22 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 25 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 24 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 25 derece olması bekleniyor.

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