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Deprem bölgesinde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Malatya'da depremde hasar gören ev ve iş yerlerine girerek hırsızlık yapan kişi, gönüllü olarak bölgede bulunan Konya polisi tarafından suçüstü yakalandı.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesindeki emniyet güçleri hasar gören binaları hedef alan hırsızlarla mücadelesini sürdürüyor. Konya'dan Malatya'ya gönüllü giden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde devriye görevi esnasında bir şüpheli şahsın depremde zarar gören iş yerlerini gözetlediğini fark etti. Polis ekipleri, şüpheli M.Y.'yi hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin hırsızlıktan aranması olduğu ve hırsızlık, yankesicilik, kasten yaralama gibi suçlardan 18 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. M.Y. ilk ifadesinde, deprem anından sonra kendi yaşadığı ilçede zarar gören ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığını itiraf etti. Konya TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahıs Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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