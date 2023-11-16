Deprem bölgesinde KOSGEB'e yoğun ilgi! Sayı 45 bini geçti

Depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki KOBİ'lerle buluşan İbrahimcioğlu, KOBİ'lere Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programını anlatarak sorunlarını yanıtladı.

İbrahimcioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde ve Dünya Bankasıyla yürütülen 450 milyon dolar bütçeli desteğinin detaylarını Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki afetzede anlattıklarını söyledi.

Programın KOBİ'ler için önemine işaret eden İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"An itibarıyla başvurular 45 bine ulaştı. Bu başvuruların hem değerlendirme süreçleri devam ediyor, hem de ödeme talepleri alınıyor. Bu aşamalar hızlı şekilde devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri, program kapsamında belirtiğimiz 'Grup 1' içerisinde yer alıyor. Yani iki ilçemizdeki mikro, küçük ve orta işletmeler depremde az, orta ve ağır hasar kapsamında, hasarsız olmasına rağmen gelir kaybına uğramaları nedeniyle destek alacağı bir bölge içerisinde belirtmiştik. Türkiye'nin yüzde 99'u KOBİ'dir. Dolayısıyla KOBİ'lerin ülkemize katkısı ilçe, il, yer fark etmeksizin KOSGEB olarak elimizden geldiğince destekleniyor. KOSGEB'in kuruluş amacı da KOBİ'leri desteklemek ve onları geliştirmek. Tabii burada bulunmamızın en büyük sebebi destekle canlanma, bir can suyu niteliğinde bölgeye fayda getirmesidir."

İbrahimcioğlu, toplantıların ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.