Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor... Tarih belli oldu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN TÜRK'te soruları cevapladı.

Yavuz'un açıklamalarından bazı satırbaşları:



Tek zarf çift pusula ilkesi var. Artık eskisi gibi her oy ayrı zarfa girecek değil. Yani o gün seçmen oy kullanmak için gittiklerinde kendisine 2 pusula verilecek. YSK yurt dışında oy kullanacaklara dair pusulayı bastı. Yurt içindeki farklı, hala basılmadı.



Henüz daha illerde kullanılacak pusula basılmadı. Bu zor. Türkiye'nin her yerinde aynı pusula basılmıyor. Bazı yerlerde 24 parti var, bazı illerde bağımsız adaylar fazla. Bu farklar sebebiyle her ile ayrı pusula basılıyor. YSK bu pusulaları basacak ve gönderecek. Benim elimde örnek bir pusula var. Cumhurbaşkanı seçimi pusulası belli.



Toplam 36 parti seçime girme hakkı elde etmişti ama 24'ü seçime gireceğini söyledi. Ama bazı illerde bunun 17'ye kadar düşeceğini, bazı illerde daha fazla olacak. Millet İttifakı 16 ilde yok mesela. Tek ilden girecekleri listeden tek aday olacak. En uzun olan pusula bu, daha kısa olacak yerler var. Kabine seçmenle birlikte kimse giremez.

"SADECE 1 KİŞİ ENGELLİLER İÇİN KABİNE GİREBİLİR"



Tek istisna var. Engelli bireyler yardım istiyorsa yakınlarından bir kişi ya da orada hazır bulunan seçmenlerden yardım isteyebilir. Aldı içeriye girdi. Önce kabinde açtı pusulaları oyunu bastı. Bunu nasıl basarsa bassın oy geçerli. Vurulan mühür karşıya geçse de oyun nereye verildiği anlaşılıyor. Ama biz yine de tartışmalara sebep olunmaması için pusulanın ters katlanılması gerektiğini söylüyoruz. Oyunu verdi kabinden çıkartmak suretiyle sandığa oyunu attı, imzanın tıp kimliğini alıp oradan çıkacak.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ?

Sandık kurulu mührü dışında başka bir mühür varsa geçersiz. YSK'nin LOGO ve mührü, sandık mührü var. Parmak izi varsa geçersiz. İmza attı diyelim o da geçersiz. Tamamen yırtılmış, o da geçersiz. Ya da herhangi bir yazı ya da işaret koymuş. Yine geçersiz.

YSK zaten hangi oyların geçerli olacağı, hangi pusulaların geçersiz olacağına ilişkin şablonları oluşturmuş durumda. Sitesinden girip bakılabilir.

Herhangi partinin alanına vurulmuş oyların hepsi geçerli. Kaç tane vurulmuş olursa olsun. Ve ya birden çok parti vurulmuşsa, yazı yazılmışsa, iki yere oy kullandıysanız geçersiz.

OHAL 9 MAYIS'TA KALKACAK

OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak.