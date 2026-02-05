İSTANBUL 14°C / 10°C
5 Şubat 2026 Perşembe
Güncel

Deprem bölgesinde soğuk duş! Özgür Özel konuştu meydan boş kaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in halka hitap programına vatandaşlar ilgi göstermedi. Yaşanan bu durum havadan yapılan çekimle net şekilde ortaya çıktı.

5 Şubat 2026 Perşembe 13:43
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in halka hitap programına vatandaşlar ilgi göstermedi.

6 Şubat Depremleri dolayısıyla Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem şehitliği ziyareti ve deprem anıtı temel atma töreni sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde halka hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programına az sayıda kişi katılması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların ilgi göstermediği program dron kamerasıyla görüntülendi.

