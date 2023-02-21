Deprem bölgesinde son durum! Orhan Tatar açıkladı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar. AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Tatar, Hatay'daki 2 büyük depremin ardından 116 artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı.



Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı

Alışık olmadığımız deprem oluşum sürecini izliyoruz. Bu depremler birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor.