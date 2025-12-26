İSTANBUL 9°C / 4°C
  • Deprem bölgesinde tarihi eşik... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yapacağız dersek yaparız
Deprem bölgesinde tarihi eşik... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yapacağız dersek yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız.' şeklinde paylaşım yaptı.

26 Aralık 2025 Cuma 21:07
Deprem bölgesinde tarihi eşik... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yapacağız dersek yaparız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat'ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık. Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz. Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." şeklinde paylaşım yaptı.

