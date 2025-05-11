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Deprem bölgesinde verilen sözler tutuldu! Bakan Kurum: Her ev huzura kavuşana kadar yanınızdayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yeni evlerine taşınan depremzede Tıraş ailesini ziyaret etti. Tüm inşaatlar tamamlanana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, 'Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız.' ifadelerini kullandı.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 12:24 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde verilen sözler tutuldu! Bakan Kurum: Her ev huzura kavuşana kadar yanınızdayız
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kahramanmaraş'ta yeni evlerine taşınan depremzede ailelere de ziyaret gerçekleştirdi.

Evlerini teslim alan Tıraş ailesi fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

"HER EV HUZURA KAVUŞANA KADAR YANINIZDA OLACAĞIZ"

Tüm inşaatlar tamamlanana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Kurum, "İlk gün de buradaydık, son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye de verdi.

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