İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8768
  • EURO
    20,0615
  • ALTIN
    1112.71
  • BIST100
    5118.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgesindeki soruşturmalarda 341 kişi tutuklandı
Güncel

Deprem bölgesindeki soruşturmalarda 341 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 160 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık soruşturmalarında ise tutuklu sayısı 181'e yükseldi.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 13:14 - Güncelleme:
Deprem bölgesindeki soruşturmalarda 341 kişi tutuklandı
ABONE OL

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 564 zanlının sorumluluğu saptandı.

Yakalanan şüphelilerden 160'ı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 175 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 71 şüpheli hakkında yakalama kararı, 61 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 18 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 6 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 62 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- HIRSIZLIK SORUŞTURMALARI

Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.

Bu kapsamdaki soruşturmalarda ise 351 olayla ilgili 282 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 181'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.