AA 25.01.2020 11:42 - Güncelleme: 25.01.2020 14:33

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla kentte incelemede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliğindeki kriz merkezinde açıklama yaptı.

- BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşın, Elazığ'da 18 vatandaşın deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaptıkları incelemelerden sonra kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.

Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gayreti ve koordinasyonuyla Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde adımları attıklarını belirterek, bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için de sürekli kamuoyuna bilgi vermeye çalıştıklarını vurguladı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Bu an itibariyle Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını deprem nedeniyle kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Şu anda elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok." dedi.

Deprem olduğu andan itibaren ilk önce 2, ardından 4 insansız hava aracının ve 1 insanlı keşif uçağının Elazığ ve Malatya'da depremin olduğu bölgelere yönelik tarama ve keşif faaliyetlerini ortaya koyduğunu bildiren Soylu, tüm jandarma birimlerinin köylere ulaştığını, haber alınmakta zorlanan köylerden bilgileri intikal ettirdiklerini söyledi.

Soylu, Elazığ'da 20.55'teki depremin ardından 13 tanesi 4'ün üzerinde, bir tanesi de 5,4 büyüklüğünde olan toplam 398 artçı deprem yaşandığını ifade etti.

Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişinin göçük altından sağ olarak çıkarıldığını, Doğanyol'da ise sağ kurtarılanların yanı sıra 3 vatandaşın ise kaybedildiği bilgisini veren Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yoktu. Oradaki durum akşamdan beri kendisini muhafaza etmektedir. Burada ise değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Akşam verdiğimiz rakam 30'du. Göçük altında net bir rakam vermekten sürekli kaçınırız, özellikle böyle afetlerde. Sabahtan itibaren de toplam 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Biz olay yerindeyken de göçüğün olduğu yerlerde 5 kişiden ses geldiği konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar var."

- "ADIYAMAN CEZAEVİNDE BİR HASAR DURUMU SÖZ KONUSU"

Enerji, ulaşım, iletişim, doğal gaz ve alt yapı konularında hiç bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Soylu, yemek, battaniye, çadır ihtiyacının da daha önce belirledikleri bölgelerden sevk edildiğini kaydetti.



Soylu, Elazığ'da 6 aşevinin 20 bini aşkın vatandaşa sabaha kadar sürekli yemek çıkardığını, tedirgin olan ve evlerinde hasar bulunan yaklaşık 12 bin 500 vatandaşın gece spor salonları, okullar, kütüphane, kamu misafirhaneleri ve üniversite yerleşkesinde misafir edildiğini belirtti.

4 çadır alanı oluşturduklarını, taziye evlerini de bu barınma alanlarına ilave ettiklerini dile getiren Soylu, şunları söyledi: "Bunun yanı sıra Elazığ ve Malatya'nın dışında yakın bölgelerde de hem bazen hastaneye başvurular hem de birtakım depremin etkilenmelerini gördük. Bunlardan bir tanesi Adıyaman. Burada cezaevinde Adalet Bakanlığının da yaptığı tespitler çerçevesinde bir hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımızla yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda bir karar alındı. Şimdi jandarmamız, Adalet Bakanlığımız ortak bir çalışmayla birlikte bu cezaevinin boşaltılması hususunu da değerlendirecekler."

- DEPREM BÖLGESİNE GİDEN İHTİYAÇLAR

Soylu, bölgeye arama kurtarma ve sağlıkçı olarak nitelendirilen toplam 2 bin 418 personel geldiğini, 304 araç ve 18 arama kurtarma köpeğinin depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler gerçekleştirdiğini söyledi.



Soylu, AFAD'ın 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksat denilen büyük çadırlardan, 11 bin 532 yatak, 18 bin 720 battaniye, Kızılayın ise 202 personelle birlikte 35 araç, 4 mobil mutfak, 2 sahra mutfağı, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 650 yatak, bin 563 ısıtıcı gönderdiğini aktardı.

Arama kurtarma dahil olmak üzere tüm koordinasyon ve yardımların AFAD tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Soylu, herhangi bir karmaşıklığa sebebiyet verilmemesi ve meselenin tek elden yürütülmesinin yardımların vatandaşa ulaşması açısından önemli olduğunu kaydetti.

AFAD'ın bu konuda belirleyici bir yapı ortaya koyduğuna dikkati çeken Soylu, "Vatandaşlarımızdan gecenin yarısından itibaren direk AFAD Başkanlığımızın verdiği telefon üzerinden 'biz nasıl ayni ve nakdi yardımlarda bulunabiliriz' diye birçok talep gelmiştir. Biz şu ana kadar ayni ve nakdi yardım konusunda herhangi bir değerlendirme içerisinde bulunmadık. Bir değerlendirme daha yapıp eğer böyle bir anonsta bulunmamız gerekiyorsa onu da vatandaşlarımıza ileteceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

- "KOORDİNASYON İÇERİSİNDE HAREKET EDİYORUZ"

Bu meselenin her noktasında Türkiye Afet Müdahale Planı'nın gösterdiği bütün umde ve ilkelere riayet ederek zamanında karar alarak, adım attıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:



"Bir koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz. Allah milletimize bize eksik yaptırmasın, böyle zor zamanlarda yanlış karar aldırmasın. Gayretle, samimiyetle, sabırla bu meseleyi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Devletimiz güçlüdür, milletimiz müşfiktir. Her köyde, her noktada, ulaşabildiğimiz her yerde gücümüzün yettiği oranlarda elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa bu konuda zaten hemen ihbarlar ve değerlendirmeler gelmektedir. Üzerine hemen düşmekteyiz. Arama kurtarma ekiplerimiz bütün profesyonelliğiyle beraber işin başındadır. Onlara bizim en büyük yardımımız sessizlikle olmalıdır. Çünkü en ufak bir ses belki enkazın altındaki bir insanımızın hayatını kurtarabilecektir. Enkazlar kolay enkazlar değil, zor enkazlardır. Ama arama kurtarma birimlerimizin desteğiyle birlikte iyi bir süreç yürütüldüğü kanaatindeyim. "

SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN AÇIKLAMALARI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralılardan durumu kritik olan hasta bulunmadığını söyledi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gece saatlerinde bölgeye gelerek, Elazığ ve Malatya'nın merkez ve ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını, hastaneleri ziyaret ederek bilgi aldıklarını ifade etti.

Bu süreçte Elazığ'dan 18, Malatya'dan 4 vatandaş olmak üzere toplam 22 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Koca, şöyle konuştu:

"Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 kişi oldu. Özellikle şehir hastanemiz başta olmak üzere hem Malatya hem Elazığ üniversitelerimiz dahil, çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. 1031 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu 382 yaralı içinde serviste halen takibi yapılan 128 hastamız vardır. Bu 128 hastadan 34'ünün yoğun bakım şartlarında tedavileri devam etmektedir. Yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımızdan şu an durumu kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim."

Koca, gece boyunca ameliyat edilen ayrıca 8 hasta olduğunu belirterek, "Bunun dışında sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir eksik oluşturmamaya, 180 var olan toplam ambulans sayımıza ilaveyle toplam 317 ambulansla hizmet ettik. Bu arada 122 UMKE aracımızı ve toplam ilave personel sayımız 1572'ye ulaştı." dedi.

- "4 SAHRA HASTANESİ, 50 YATAKLI ŞEKİLDE KURULUMA HAZIR"

Tedbirli olmak amacıyla donanımlı 4 sahra hastanesini, 50 yataklı şekilde kuruluma hazır halde bulundurduklarına dikkati çeken Koca, şu anda bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç olmadığını ancak ihtiyaç durumu için hastaneleri 48 çadırla hazır tuttuklarını ifade etti.



Bakan Koca ayrıca hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerin hazır olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda herhangi bir sorun yaşamayacağımızı söylemek istiyorum." dedi.

Ayrıca 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattına yoğun müracaatlar olduğunu anlatan Koca, "Yakın hizmet etmek üzere yoğun bir talebin, isteğin olduğunu gördük. Bu noktada yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

- "EN SON KURTARILAN 2 VATANDAŞIN GENEL DURUMLARI İYİ"

Koca, sağlık personeli, kurtarma ekipleri, UMKE ve hekimler olmak üzere tüm personelin sahada özverili, fedakar ve gayretli şekilde çalışmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Demin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alırken, en son kurtarılan 2 vatandaşımız olmuştur. O vatandaşlarımızın da genel durumlarının iyi olduğunu, bu anlamda bir sorun şu an görünmediğini, ayrıca yine Nazmiye adlı hastamızın da genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum."

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM'UN AÇIKLAMALARI



EÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem dolayısıyla 368 kişiden oluşan 184 ekibin üst yapıda hasar tespit çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Kurum, dün akşam meydana gelen depremin Kilis'ten Samsun'a Irak'tan Suriye'ye kadar geniş bir alanda hissedildiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hemen Elazığ'a geldiklerini anımsatan Kurum, şöyle konuştu: "Şu an itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 368 kişiden oluşan 184 ekiple üst yapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Yine 71 kişilik 21 ekibimiz de altyapı için hasar tespit çalışmaları yapmaktadır. Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında da Elazığ merkezde 4, Maden Gezin'de 1 olmak üzere Elazığ'da 5 binanın yıkık olduğunu, ağır ve hafif hasarlı birçok yapının olduğu gördük. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde tespit ediyor. Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır. Altyapıyla ilgili de İller Bankamız belediyelerimizle birlikte altyapı ihtiyaçlarını gidermektedir."

Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binalarda AFAD koordinasyonunda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Kurum, söz konusu binaların anlık takip edildiğini aktardı.

- "NAKDİ GEREKLİ YARDIM YAPILACAK"



Kurum, ağır ve hafif hasarlı binaların güvenlik gerekçesiyle hızlıca boşaltılarak vatandaşların can ve mal güvenliğin sağlanacağını vurguladı.

Vefat eden vatandaşların ailelerine acil ihtiyaçları gidermek üzere bugün itibarıyla nakdi yardım yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, "Ziraat Bankası yardımları faaliyete geçirmiştir. Kurulan komisyonla nakdi gerekli yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

- DOĞANYOL'DA 25 BİNA YIKIK



Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 25 yıkık bina bulunduğunu hatırlatan Kurum, şunları söyledi:

"Yıkılan binaların genelinin kerpiç ve yığma binalar olduğu görüldü. Hem Elazığ hem Malatya'daki hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyorum çünkü artçılar devam ediyor, devam edecek. Ağır ve hafif hasarlı binalara girilmemesi gerekli. Tedbirler alınmış konteynır ve çadır kentlerimizin olduğunu ve vatandaşlarımızı birkaç gün binalara girmeden buralarda yaşamlarını sürdürmeleri noktasında uyarmak istiyorum."

- "ÜLKEMİZ BİRLİK VE BERABERLİĞİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERMİŞTİR"

Bakan Kurum, ilgili kurumların yoğun çaba gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti: "Geceden itibaren güzel ülkemiz birlik ve beraberliğin nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya göstermiştir. Müsterih olsun vatandaşlarımız, Elazığ'da depremde sadece 5 bina yıkılmışsa bugüne kadar yaptığımız çalışma ve düzenlemeler sayesindedir. Van, Simav, Bingöl depremlerinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın barınma ve tüm ihtiyaçları karşılanacak. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde bu süreç yönetilecektir. Devletimizin tüm kurumları seferber olmuşlardır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."