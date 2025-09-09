Deprem bölgesindeki 7 bin 107 öğrenciye destek sağlandı

Türk Kızılay, Türkiye'nin farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin yarasını sarmak amacıyla Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'te ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarına destek olduğunu belirtti. Türk Kızılay; defterler, kalem setleri, matematik araçları, boya kalemleri gibi farklı içeriklerde hazırlanan 'Okul Başlangıç Kitleri', toplamda 7 bin 107 öğrenciye ulaştığını açıkladı. Türk Kızılay, yapacağı destek programlarıyla yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"EĞİTİME DESTEK" KAMPANYASIYLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Türk Kızılay, 'Eğitime Destek' kampanyasıyla yıl boyu ülke genelinde ihtiyaç sahibi öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini desteklemek üzere burs programı, nakdi eğitim yardımları, kırtasiye ve eğitim materyali ve çevrim içi eğitim desteği olmak üzere çok yönlü programlar yürütüyor. Eğitim destek programlarıyla bu yıl 117 bini aşkın öğrenciye ulaşan Türk Kızılay, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışıyor.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER ÖNCELİKLİ

Burs programıyla binlerce yardıma muhtaç gence düzenli destek sağlayan Türk Kızılay, burs programında bu yıl özellikle depremzede gençlere öncelik vereceğini belirtti. Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphaneleri'nde ders çalışarak üniversiteye hazırlanan gençler, kazandıkları bölümlerde burslarıyla eğitim yolculuklarına devam edecek.

"BİR ÇOCUĞUN EĞİTİMİ, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ"

Türk Kızılay, 'Bir Çocuğun Eğitimi, Türkiye'nin Geleceği' sloganıyla başlattığı yeni kampanyasında tüm vatandaşları bu iyilik yolculuğuna ortak olmaya davet ediyor. Tüm GSM operatörlerinden 2868'e 'EĞİTİM' yazıp gönderilen her SMS, 20 liralık bir bağışla bir gencin hayatında yeni bir sayfa açıyor.