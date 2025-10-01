İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5956
  • EURO
    48,7978
  • ALTIN
    5167.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgesindeki çalışmalar Avrupa'nın gündeminde! 11 ili yakından görmek istiyorlar
Güncel

Deprem bölgesindeki çalışmalar Avrupa'nın gündeminde! 11 ili yakından görmek istiyorlar

Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke ile görüşen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '11 ildeki çalışmalarımızı takip ettiğini belirterek deprem bölgesini görmek istediğini söyleyen kıymetli mevkidaşımı ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim' dedi.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Deprem bölgesindeki çalışmalar Avrupa'nın gündeminde! 11 ili yakından görmek istiyorlar
ABONE OL

Bakan Kurum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Brüksel temasları hakkında açıklamada bulundu.

Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean‑Luc Crucke ile ikili görüşme yaptığını belirten Kurum, toplantının odak noktasının afetlerle mücadele olduğunu kaydetti.

Kurum, "11 ildeki çalışmalarımızı takip ettiğini belirterek deprem bölgesini görmek istediğini söyleyen kıymetli mevkidaşımı ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim." diye konuştu.

ULUSLARARASI SIFIR ATIK FORUMU'NA DAVET ETTİ

Görüşmede, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülen önemli projeleri ele aldıklarına dikkati çeken Kurum, Crucke'yi 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na davet ettiğini belirtti.

Bakan Kurum, "Belçika ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, bugün Brüksel'de Bakan Kurum ve AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra'nın katılımıyla Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı yapılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.