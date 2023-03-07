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Deprem bölgesindeki enkaz kaldırma işlemlerinde ihtiyaç duyulan kullanılmış eşyanın ithalatına esneklik

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalınmayacak.

AA7 Mart 2023 Salı 08:51 - Güncelleme:
Deprem bölgesindeki enkaz kaldırma işlemlerinde ihtiyaç duyulan kullanılmış eşyanın ithalatına esneklik
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirliyor.

Bu kapsamda tebliğe, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin geçici madde eklendi.

Söz konusu hükümle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan tebliğ kapsamındaki eşya için, belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmadan izin vermeye Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğü, 15 Eylül 2023'e kadar (bu tarih dahil) yetkili olacak.

  • Deprem bölgesi
  • enkaz
  • ithalat

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