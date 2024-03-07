Deprem bölgesindeki inşaat izni sayısı 68 bini geçti

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin yaralarını sarma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarına hız verildi.

İnşaat izni olarak da tanımlanan ve yapımına başlanacak konutlar için alınması zorunlu belge niteliğindeki yapı ruhsatına dair son veriler, bölgedeki inşaat seferberliğinin işareti olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremin birinci yıl dönümünde bölgedeki anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini söylemişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yakın zamanda 46 bin konutun teslim edildiğini, diğer yapılan konutlar için teslimatların sürdüğünü ifade etti.

Özhaseki, bu ay içinde verilenlerle anahtar teslimi yapılan konut sayısının 75 bini bulacağını bildirdi.

- RUHSATLARDA 2023'ÜN SON ÇEYREĞİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'da geçen yıl boyunca toplam 68 bin 202 daire için yapı ruhsatı alındı.

Deprem sonrası ilk aylarda gerçekleştirilen arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle yapı ruhsat izinleri sınırlıydı. Özellikle geçen yılın ikinci yarısından itibaren projelerin ön çalışmalarının tamamlanması ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla inşaat izinleri hızla arttı.

Bölgede yılın üçüncü çeyreğini kapsayan temmuz-eylül döneminde 18 bin 99 yapı izni verilirken son çeyrekte (Ekim-Aralık 2023) ruhsat alımı 33 bin 990'ı buldu.



- EN BÜYÜK ARTIŞ HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'TAKİ İZİN ORANLARINDA

Özellikle geçen yılın ikinci yarısında bölgedeki her ilde ruhsat alımında artış gerçekleşti. En çok yapı ruhsatının verildiği il 13 bin 672 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 13 bin 329 izinle Adana, 13 bin 236 ile Gaziantep ve 11 bin 134 ile Diyarbakır izledi.

Oransal olarak yapı ruhsat izninin en çok arttığı yerler ise depremin en büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta geçen yıl 1336 daire için yapı ruhsatı izni çıktı. Temmuz-eylül döneminde 57 daire için yapı ruhsatı alınırken son çeyrekte bu rakam yüzde 1533 artışla 931'e çıktı.

Hatay'da ise geçen yıl toplam 2 bin 698 daire için yapı ruhsatı verildi. 2023'ün temmuz-eylül döneminde 388 olarak kaydedilen izin belgesi sayısı ekim-aralık döneminde yüzde 331'lik artışla 1672'ye yükseldi.