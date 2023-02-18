İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısı güçlendiriliyor
Güncel

Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısı güçlendiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören haberleşme altyapılarını onarırken, iletişim ağlarının güçlendirilmesi için mobil baz istasyonlarına her geçen gün yenisini ekliyor.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 11:38 - Güncelleme:
Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısı güçlendiriliyor
ABONE OL

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen söz konusu depremlerin ardından ortaya çıkan büyük yıkımla elektrik kesintileri ve altyapıdaki tahribat baz istasyonlarını etkilerken, Bakanlığa bağlı ekipler haberleşme altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde yürütülen kırsal kesimin ihtiyaçlarına yönelik Evrensel Hizmet Projeleri için kurulan römork baz istasyonları deprem sonrası bölgeye gönderildi.

Depremden etkilenen illere 382'si mobil, 36'sı evrensel mobil baz istasyonu olmak üzere 418 baz istasyonu sevk edildi, 392'si devreye alındı.

Ayrıca, 8 acil iletişim aracı kullanıma alınırken, Bakanlıkça bölgeye gönderilen 3447 jeneratörün 2257'si de kullanılmaya başlandı. Bakanlığın çalışmalarıyla, 14 Şubat itibarıyla kurulu jeneratör sayısı 107 artarken, kesik emisyon noktası 119 azaldı.

- KONTEYNER VE ÇADIRKENTLERE FİBER ALTYAPI KURULUYOR

Deprem bölgesinde kurulan 46 konteynerkentten 7'sinde fiber altyapı kurulumu tamamlanırken, 2'sinde imalat sürüyor, 36'sında da saha keşif/planlama çalışmaları yürütülüyor.

Ayrıca, 250'nin üzerinde çadırı olan 65 çadırkentten 43'ünde fiber altyapı kurulumu sonlandı, bunların 19'unda Türk Telekom wifi kuruldu. Söz konusu 65 çadırkentin 5'inde imalat, 17'sinde de saha keşif/planlama çalışmaları yapılıyor.

Diğer çadırkentlere ise mobil çözümlerle internet erişim desteği veriliyor.

- FATURA NEDENİYLE KAPANMIŞ HATLAR GÖRÜŞMELERE AÇILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, bölgeye 2095 personel sevk edilirken, bölgede haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlar için fatura/borç gibi nedenlerle kapanmış hatların görüşmeye açılması amacıyla operatörlerce çalışmalar yürütülüyor.

Ayrıca, Hatay'ın Aksaray Mahallesi'nde Türk Telekom sabit erişim sistemlerinde oluşan arızaların giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İllerde bulunan ayni bağış depolarında kullanılması için kablosuz internet terminalleri (wi-fi) kurulumu yapılırken, buralarda kalıcı fiber altyapısının sağlanması için planlama ve çalışmalar da devam ediyor.

  • Deprem bölgesi
  • haberleşme altyapısı
  • mobil baz istasyonları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.