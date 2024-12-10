Geçtiğimiz hafta AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Kurt tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan 2/2731 esas numaralı Kanun Teklifine verilen önerge kabul edilmiş, mücbir sebepte uzatmanın ilk adımı atılmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Milletvekili Kurt, "Plan ve Bütçe Komisyonunda 4 Aralık 2024 tarihinde ek madde ihdası için verdiğimiz önergenin komisyonda kabul edilmesi neticesinde, mücbir sebep kapsamında uzatma gündeme gelmiştir. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten ve yürürlüğe girdikten sonra mücbir sebepte uzatma olabilecek işyerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek kriterlere göre açıklanacaktır. İşletmelerin yüzde 80'den fazlası mücbir sebep uzatmasından yararlanabilecektir" dedi.

Kurt ayrıca, "Bu süreçte 5 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ı ziyaret eden Bakanımız Vahit Kirişçi ve Milletvekillerimize, ÇSGB Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ve ASMMM Odası Başkanı Aziz Çelik'e, Deprem Bölgesi Ticaret Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, SMMM Odaları ve STK Başkanlarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu girişimler de önergemizin haklılığını ve bölgemizin taleplerini göstermiştir" diyen Kurt, "Bu süreçte destek olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz'a, Bakanlarımıza, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri milletvekillerimize teşekkür ediyor, her zaman deprem bölgemizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık tarihinden 20 Aralık tarihine kadar 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ettiğinden dolayı kanunlaşma sürecinin tamamlanamadığını dile getiren Kurt, "Dolayısıyla 2024 yılı Kasım ayı beyannamelerinin verilmesinde bir mağduriyet yaşanmaması için Deprem Bölgesi konulu 179 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlandı. Mücbir sebep kapsamında esnaflar, iş insanları ve işletmelerin mağdur olmaması için önlemler alınmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 179 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri göre mücbir sebep kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali 30.11.2024 tarihinde sona eren; Mükellefler tarafından 30 Aralık 2024 günü sonuna kadar (28 Aralık 2024 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Ocak 2025 Cuma günü sonuna kadar, mükelleflerden vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından 25 Aralık 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 21 Ocak 2025 Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Ayrıca, 26 Aralık 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Ocak 2025 Pazartesi günü sonuna kadar, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 23 Ocak 2025 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.