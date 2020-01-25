25.01.2020 01:42 - Güncelleme: 25.01.2020 01:48

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, Elazığ Valiliğinde kurulan kriz merkezinde Vali Çetin Oktay Kaldırım ve diğer yetkililerden, depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da bakanlar ile kriz merkezine geldi.

İçişleri Bakanı Soylu: Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin olmadığını bildirdi.

"Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor"

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi.

"Malatya'da tüm kamu misafirhaneleri vatandaşların hizmetine açıldı"

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı." dedi.

"Sosyal medyadan vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacak"

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

"Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var"

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya'da 5 bin kişinin kalabileceği bir konteyner kent var." dedi.

"İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek"

İçişleri Bakanı Soylu, "İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek." dedi.

BAKAN KOCA

Hastanelerimizde hizmet sunumunu aksatacak herhangi bir hasarın olmadığının altını çizmek istiyorum. Bütün ekiplerimiz hazır. Elazığ'da hayatını kaybeden 13 Malatya'da ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.