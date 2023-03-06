Deprem bölgesine ''Sosyal Market'' çadırı kuruldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yardım çalışmaları sürüyor.

Beyoğlu Belediyesinin kurduğu "Sosyal Market" çadırında gıda, temizlik, giysi, oyuncak ve kişisel bakım gibi birçok ürün yer alıyor. Çevre ilçe ve köylerdeki depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeler de "Sosyal Market" ekipleri tarafından araçla ulaştırılıyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaları takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 120 kişilik ekibiyle depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

