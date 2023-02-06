Deprem bölgesine yardım nasıl yapılır? İşte AFAD deprem bağış hesapları

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ilde hissedilen 7.7 şiddetindeki depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, deprem bağışları için hesap bilgilerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Peki, Deprem bölgesine yardım nasıl yapılır? AFAD deprem yardımı nereden yapılır? İşte AFAD deprem bağış hesapları

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM NASIL YAPILIR?



AFAD, deprem bölgesine yardımda bulunmak isteyenler için hesap bilgilerini paylaştı. AFAD, resmi adresinden paylaştığı duyuruda; "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'larımızın iş birliğinde devam etmektedir.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.

Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk." ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından yardım ekipleri arama kurtarma çalışmaları yürütürken AFAD deprem yardımı için İBAN ve hesap numaralarını yayımladı. Twitter, WhatsApp veya Instagram gibi sosyal medya mecralarından paylaşılan AFAD deprem bağış hesaplarına katkıda bulunmak için tüm vatandaşlar seferberlik ilan etti.

AFAD YARDIM BAĞIŞI NEREDEN YAPILIR?



AFAD bağışın nasıl yapılacağını; "Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01.01.2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir." sözleriyle açıkladı.

AFAD DEPREM BAĞIŞ HESAPLARI

