Deprem bölgesinin ikinci büyük şantiyesi: Hatay Dikmece

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesindeki yeni yerleşim alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından konut yapımı hızla devam ediyor. "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" sloganlı inşa ve ihya çalışmaları kapsamında, 26 Ekim'de Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 130 bininci konutun anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 565'e yükseldi. Yıl sonuna kadar 71 binden fazla konut ve iş yerinin daha teslim edilmesi planlanıyor. Böylece, 2024 yılı sonunda 199 bin 20'si konut, 2 bin 668'i iş yeri olmak üzere 201 binden fazla ev ve işyerinin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

4 AYDA 81 BİN 780 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İHALESİ YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2 Temmuz'da yeniden göreve gelmesinin ardından 4 aylık sürede 71 bin 681'i konut, 6 bin 873'ü iş yeri, 3 bin 226'sı köy evi olmak üzere toplam 81 bin 780 bağımsız bölümün ihalesi yapıldı. Deprem bölgesindeki köylerde 4 bin 333, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 binden fazla işçi afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.

DİKMECE'DE 3 BİNDEN FAZLA KONUT TAMAMLANDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi kuruldu. Antakya merkezdeki Dikmece Mahallesi'nde bulunan 3 milyon 76 bin metrekarelik alandaki şantiyede, 6 binden fazla işçi ile 7/24 esasıyla çalışmalar devam ediyor. Dikmece'de 8 etaplık projeyle 608 blokta 10 bin 335 konut üretilecek. Şimdiye kadar 3 binden fazla konut tamamlandı.

HATAY'DA 158 BİNDEN FAZLA KONUT VE İŞ YERİ İNŞA EDİLİYOR

Bakan Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde, Hatay'da bugüne kadar 26 binden fazla konut ve iş yerinin teslim edildiğini duyurmuştu. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar bu sayının 44 bin 227'ye yükseleceğini ifade etmiş, 2025 yılı sonuna kadar ise kentte 146 bin 479 konut ve 11 bin 721 iş yerinin teslim edileceğini söylemişti.

İLLERE GÖRE SON DURUM

Adana'da 3 bin 204 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 6 bin 680'e yükselecek. Adıyaman'da 17 bin 713 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 30 bin 33'e yükselecek. Diyarbakır'da 6 bin 424 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 7 bin 391'e yükselecek. Elazığ'da 4 bin 74 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonunda bu sayı 7 bin 11'e yükselecek. Gaziantep'te 20 bin 631 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 24 bin 191'e yükselecek. Hatay'da 26 bin 260 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 44 bin 227'ye yükselecek. Kahramanmaraş'ta 23 bin 899 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 39 bin 136'ya yükselecek. Kilis'te bin 929 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 2 bin 852'ye yükselecek. Malatya'da 17 bin 438 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 27 bin 343'e yükselecek. Osmaniye'de 5 bin 410 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 5 bin 632'ye yükselecek. Şanlıurfa'da 3 bin 583 konut/ iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 7 bin 172'ye yükselecek.