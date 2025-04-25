İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2025 Cuma / 27 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4252
  • EURO
    43,7896
  • ALTIN
    4062.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem çadırında dehşet: Eşini de baldızını da silahla vurdu
Güncel

Deprem çadırında dehşet: Eşini de baldızını da silahla vurdu

Esenyurt'ta deprem çadırında 3 çocuğuyla beraber yaşayan 38 yaşındaki kadın ve kız kardeşi, eşinin silahlı saldırısına uğradı.

AA25 Nisan 2025 Cuma 21:28 - Güncelleme:
Deprem çadırında dehşet: Eşini de baldızını da silahla vurdu
ABONE OL

Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nın yakınındaki evde annesi ve 3 çocuğuyla yaşayan Pınar B. (38), deprem endişesiyle parkta kurdukları çadırda kalmaya başladı.

Parka gelen Turgut B. (50) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Pınar B. arasında tartışma çıktı.

Turgut B, tartışma sırasında eşine ve baldızı Arzu K'ye (35) tabancayla ateş açtı.

Saldırıda abla-kardeş yaralanırken, şüpheli kaçmaya çalıştı.

Parktaki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.