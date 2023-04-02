Deprem Çankırı'da paniğe sebep oldu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi merkez üslü meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem Çankırı il merkezi ve ilçelerinde de hissedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde saat 00.24'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem Çankırı'da da hissedildi. Yaklaşık 10 dakika sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk meydana gelmezken, vatandaşlar depremi evlerinde hissetti. Deprem Çankırı'nın ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa çıktı.

AFAD Çankırı İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da, "Kastamonu İhsangazi'de 00.24'de meydana gelen 4.2 deprem sonrası kurumumuza gelen bir ihbar bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi" denildi.