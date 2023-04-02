İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2023 Pazar / 12 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Deprem Çankırı'da paniğe sebep oldu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi merkez üslü meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem Çankırı il merkezi ve ilçelerinde de hissedildi.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 01:26 - Güncelleme:
Deprem Çankırı'da paniğe sebep oldu
ABONE OL

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi merkez üslü meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem Çankırı il merkezi ve ilçelerinde de hissedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde saat 00.24'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem Çankırı'da da hissedildi. Yaklaşık 10 dakika sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk meydana gelmezken, vatandaşlar depremi evlerinde hissetti. Deprem Çankırı'nın ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa çıktı.

AFAD Çankırı İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da, "Kastamonu İhsangazi'de 00.24'de meydana gelen 4.2 deprem sonrası kurumumuza gelen bir ihbar bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.