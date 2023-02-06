İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2023 Pazartesi / 16 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8291
  • EURO
    20,2571
  • ALTIN
    1134.49
  • BIST100
    4932.71
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında ne olmalı?
Güncel

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında ne olmalı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından diğer illerde yaşayan vatandaşlar deprem çantası hazırlamaya başladı. Deprem ülkesi olan Türkiye'de her an hazırlıklı olma açısından Deprem çantası hazırlamak en önemlilerden biridir. AFAD, resmi internet sitesinden deprem çantasına koyulması gereken malzemeleri yayımladı. Buna göre Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında ne olmalı? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında ne olmalı?
ABONE OL

Deprem çantası malzemeleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından araştırılmaya başladı. Türkiye'yi yasa boğan depremle birlikte, "Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında ne olmalı?" soruları gündeme geldi. Yaşanan büyük deprem sonrası tedbir almak isteyen vatandaşlar için Deprem çantasında olması gereken malzemeleri haberimizde derledik.

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir deprem çantası hayati öneme sahiptir. İşte deprem çantası malzeme listesi...

DEPREM ÇANTASINDA NE OLMALI?

Çadır (Aracınız yoksa çok işinize yarayacaktır)

Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.

Battaniye

Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalar ise dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.

Mevsime Uygun Giysi

Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız, üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.

Bolca Su

Hava sıcak veya soğuk olsun sizi hayatta tutabilecek en önemli şey, sudur. Her bir aile üyesini hesaba katarak yeterli miktarda su bulundurulmalıdır.

İlaç

Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.

Konserve

En kötü durumu düşünmeli, yemek bulamadığınız bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.

Çakmak

Ateş yakmanız, veya farklı sebeplerden ötürü ateşe ihtiyaç duyarsanız çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda olsun.

Düdük

Sesinizi duyurmak için, sesinizin yetmediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır.

Yağmurluk

Kötü hava koşullarını düşünürsek, şemsiye veya yağmurluk mutlaka çantanızda olmalıdır.

Kıymetli Evraklar

Tapu, sigorta, kimlik vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda bulunmalı.

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Çok Amaçlı Çakı

Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan bir çok amaçlı çakı yanınızda olmazsa olmazlarda.

El Feneri

Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulundurursak fener derdinize derman olacaktır.

Pil

Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.

Hijyen malzemeleri

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

İlk Yardım Çantası

Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.

Kâğıt, kalem

Para

İhtiyaçlarınız anında yardım bulamadığınız takdirde yanınızda para bulunması gerekecektir.

Ayakkabı

Evden telaşla çıplak ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı bulundurmak çok işinize yarayabilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.