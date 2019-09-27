Deprem çantasında olması gerekenler neler? AFAD acil durum çantası içeriği ne?
Deprem çantasında olması gerekenler neler? AFAD acil durum çantası içeriği ne? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde depremin ardından evlerine girmeyen bazı vatandaşlar, Avcılar ilçesindeki park alanlarında sabahladılar. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Korkutan depremin ardından vatandaşlar acil durum anında neler yapılması gerektiğini merak etmeye başladılar. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Afet ve Acil Durum Çantası Nasıl Hazırlanmalı? İşte yanıtı...
İstanbul dün 13.59'da 5.8 ile sallandı, 16 milyon sokaklara döküldü. İstanbul'da depremler tüm gün ve gece de devam etti. 23.20'deki 4.2'lik deprem de büyük korku anlarının yaşanmasına neden oldu. Korku hali ile parklarda sabahlayan vatandaşlar deprem çantasında olması gerekenler neler? AFAD acil durum çantası içeriği ne? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Afet ve Acil Durum Çantası Nasıl Hazırlanmalı? sorusunun yanıtını sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...
DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER NELER?
Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.
Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.
AFAD ACİL DURUM ÇANTASI İÇERİĞİ NE?
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
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