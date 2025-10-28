İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9633
  • EURO
    48,9184
  • ALTIN
    5299.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem habercisi mi? Deprem öncesi tedirgin eden görüntü
Güncel

Deprem habercisi mi? Deprem öncesi tedirgin eden görüntü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem Marmara ve İstanbul'da hissedildi. Depremden yaklaşık 30 dakika önce Karaburun sahilinde deniz suyunun çekildiği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

IHA28 Ekim 2025 Salı 14:34 - Güncelleme:
Deprem habercisi mi? Deprem öncesi tedirgin eden görüntü
ABONE OL

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem Marmara ve İstanbul'da da hissedilirken, olaydan yaklaşık yarım saat önce Karaburun sahilinde deniz suyunun çekilmesi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Depremin merkez üssünü oluşturan Sındırgı'da, saat 22.48'de yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bu sarsıntı İstanbul ve pek çok çevre ilde hissedildi. Deniz seviyesinde yaşanan değişim, Karaburun Limanı'nda görüldü. Görüntülerde denizin yaklaşık 30 dakika arayla birkaç kez çekildiği, kıyıda bulunan vatandaşların şaşkınlıkla izlediği anlar yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.