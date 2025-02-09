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Deprem değil poyraz! Uzmanlar 'normal doğa olayı' dedi

İstanbul Silivri, İzmir Seferihisar ve Muğla Akyaka'da deniz suyu metrelerce çekildi. Görüntüler ‘Deprem olacak' paniğine neden oldu, ancak uzmanlar, “Çekilmenin nedeni poyraz, normal doğa olayı” dedi.

Akşam Gazetesi 9 Şubat 2025 Pazar 08:56 - Güncelleme:
Deprem değil poyraz! Uzmanlar 'normal doğa olayı' dedi
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İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Drone ile havadan çekilen görüntülerde çarpıcı manzara gözler önüne serildi. Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti. Denizin her sene çekildiğini söyleyen Ekrem Burgucu, "Poyraz estiği zaman su çekiliyor. Lodos estiği zaman tekrar doluyor. Her sene olur bu" dedi.

'DEPREMLE İLGİSİ YOK'

İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde kuvvetli poyraz etkili oldu, deniz suyu kıyıdan 200 metre çekildi; çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu. Prof. Doğan Yaşar, "Poyraz Türkiye'yi iki türlü etkiler. Bir çok soğuk getirir, iki deniz çekilmesine neden olur. Saatte 60-70 kilometrelere varan hızla müthiş bir rüzgar var. Bu rüzgar suyu alıp Girit'e doğru itiriyor. Depremle hiçbir alakası yok. Bu, bir doğa olayı" dedi.

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