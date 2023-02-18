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Deprem enkazlarında çıkan altınlar ne olacak? 2 yöntem belirlendi

Türkiye'yi yasa boğan depremin yaraları sarılırken enkazlardan çıkan altın, ziynet eşyalarının ne olacağı merak konusu oldu. Deprem enkazlarında bulunan altın ve ziynet eşyaları polise başvuranların beyanları doğrultusunda bulunan ziynetler karşılaştırılıp sahiplerine teslim edilecek. Aksi halde 1 yıl içinde teslim alınmayan altın ve ziynet eşyaları hazineye devredilecek.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 04:21 - Güncelleme:
Deprem enkazlarında çıkan altınlar ne olacak? 2 yöntem belirlendi
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Enkaz altından çıkarılan para ve ziynet eşyalar arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılıp tutanak tutularak polise teslim ediliyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem 10 ilde etkili oldu. Deprem dolayısıyla yıkılan binalara giden arama-kurtarma ekipleri depremzedelerin evlerinde sakladıkları para ve ziynet eşyalarının da güvencesi oldu.

1 SENE İÇİNDE TESLİM ALINMASI GEREKİYOR

Depremin ilk gününden beri can kurtarmak için çalışan ekipler, depremzedelerin para ve ziynet eşyalarını da enkaz altından kurtarıp emniyet birimlerine teslim ediyor. Enkaz altından çıkarılan bilezik, küpe, değerli takılar 1 sene içinde sahipleri tarafından alınmazsa hazineye devrediliyor.

'En güvenli yer' diye düşünülerek evlerde saklanan ziynetler bu düşüncenin risklerini de gözler önüne serdi. Para ve ziynet eşyalar enkaz altında kaldı. Enkaz altında yüzlerce çelik kasa ve ziynet eşya bulundu.

ZİYNETLER ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILIRKEN TUTANAK TUTULUYOR

Bölge insanlarının evlerinde tuttuğu birikimler, yıkıntı altından çıkarılırken tutanak tutuluyor ve emniyete teslim ediliyor. Ziynetlerinin enkaz altında kaldığını belirterek polise başvuranların beyanları doğrultusunda bulunan ziynetler karşılaştırılıp sahiplerine teslim ediliyor.

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; birçok depremzedenin enkaz altında kalan eşyalarının savcı ve polis nezaretinde yapılması mal güvenliği açısından önem taşıyor. Ziynetlerin enkaz altında kaldığını belirterek polise başvuranların beyanları ve buluntular karşılaştırılarak teslimat yapılırken, yurdun dört bir yanındaki fiziki altınlar, bankalardaki altın hesaplarına dönüşmeye başladı.

ALTIN HESABININ ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Bir vatandaş "Altın takılarım bankanın kasasındaydı. Ancak kasalara konulduğunda beyan alınmıyor. Dolayısıyla muhtemel bir depremde bankadan 'o kasada benim şu kadar altınım vardı' diye bir şey talep edemem. Ben de altınlarımı, altın hesabına dönüştürdüm. Şimdi elimde belge var, gönlüm rahat" ifadesini kullandı. Yaşanan bu durum 'Yastıkaltının kayıt altına alınması' çalışmalarının önemini de ortaya koymuş oldu.

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