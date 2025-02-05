Deprem fırtınası haftalarca sürebilir! Güney Ege kıyılarına dikkat

Enstitüden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nin sismolojik olarak oldukça aktif bölge olduğu, Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin haftalarca sürebileceği belirtildi.

Santorini Adası'nın kuzeyinde, büyüklüğü 5,2'yi bulan ve "deprem fırtınası" olarak nitelenen sarsıntıların devam ettiği ve bunun haftalarca devam edeceğinin düşünüldüğü aktarıldı.

Depremlerin oluşum nedenlerinin henüz netlik kazanmadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oluşan 4'ten büyük depremlerin fay düzlemi çözümlerinin, depremlerin düşey hareket sonucu oluşan normal faylanmayla ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu depremlerin daha büyük bir depremin öncüsü olup olmadığı da henüz bilinmiyor. Bu aşamada aktiviteyle ilgili iki olasılık söz konusu olabilir: Oluşan deprem aktivitesi, gelişmekte olan bir su altı volkanının oluşumuyla ilişkilendirilebilir veya bölgede süregelen tektonik aktiviteyle ilişkili olabilir. Olası yıkıcı depremin Türkiye kıyı yerleşim alanında yaratacağı hasar ve bu depremin neden olacağı olası tsunami etkisidir. Ege Denizi'nde oluşacak olası bir yıkıcı deprem, 30 Ekim 2020 Samos depreminde olduğu gibi bölgeye yakın yerleşim alanlarında ciddi can ve mal kaybına neden olabilir."

Tarihte Güney Ege boyunca oluşan depremlerin Anadolu kıyısal alanlarında tsunami meydana getirdiği belirtilen açıklamada, bölgedeki en yakın depremlerden birinin 1956 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Amorgos Depremi olduğu ve bunun tsunamiye yol açarak Fethiye civarında 1 metre dalga oluşturduğu hatırlatıldı.

- İZMİR KÖRFEZİ'NE ETKİSİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Körfezi'nin morfolojik olarak Kuzey Ege'ye açılan bir körfez olduğu ve bu nedenle Santorini civarında oluşacak olası bir tsunamiden etkileneceği düşünülmüyor. Bununla birlikte deprem aktivitesinin gözlendiği alan, ülkemizin Güney Ege kıyılarına 150 kilometre uzaklıktadır. Dolayısıyla özellikle Güneybatı Ege sahil kesimi için olası bir büyük deprem ve ardından meydana gelebilecek tsunami oluşumuna karşı dikkatli olunması önem taşımaktadır."

