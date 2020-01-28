İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9487
  • EURO
    6,5591
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    120150
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi
Güncel

Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi

Komuta merkezlerine yıkımla ilgili ilk görüntüleri ulaştıran İHA'lar kurtarma çalışmalarında da faaliyet gösterdi. Milli İHA’lar ilk kez deprem bölgesinde görev yaptı.

28.01.2020  08:24 - Güncelleme: 28.01.2020  08:24

Depremden dakikalar sonra komuta merkezlerine yıkımla ilgili ilk görüntüleri gönderen İHA’lar kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadı.

Afet durumlarında da kullanılan milli İHA’lar ilk kez deprem bölgesinde görev yaptı. Depremden dakikalar sonra komuta merkezlerine yıkımla ilgili ilk görüntüleri gönderen İHA’lar kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadı. Elazığ’da 20.55’te meydana gelen depremin hemen ardından havada keşif görevi yapan 3 İHA derhal Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildi. Akşam'ın haberine göre, ilk görüntüler 25. dakikada hem Ankara’ya hem de deprem olan illerin komuta merkezlerine aktarıldı.

3 SAATTE 275 NOKTA TARANDI

Bu sayede yıkılan binalar anında tespit edildi, kurtarma ekipleri belirlenen noktalara zaman kaybetmeden yönlendirildi. 3 saat içinde ise 275 köy, belde ve şehir merkezine ait ilk bulgular elde edilmişti. İHA’lar bölgede toplamda 200 saat uçuş yaptı. 

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Vedat Muriqi için dünya devi devrede

Vedat Muriqi için dünya devi devrede

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Nihat Özdemir: Polemik yaratmak doğru değil
Nihat Özdemir: Polemik yaratmak doğru değil

Nihat Özdemir: Polemik yaratmak doğru değil
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.