Küçükçekmece'de bir anda yıkılan binanın önünde açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu'nun kentsel dönüşüme ayırdığı bütçenin son 6 yılda eridiği ortaya çıktı. AK Parti döneminde ayrılan % 5.08 pay, bu yıl % 1.99'a düştü.

Küçükçekmece'de yıkılan bina İstanbul'da deprem tehlikesi ve kentsel dönüşümünü bir kez daha hatırlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında seçim vaatlerini açıklarken 'İstanbul'da deprem sorununu 5 yılda çözeceğim' demişti. Ancak İmamoğlu aradan geçen 6 yılın sonunda Küçükçekmece'de yıkılan binanın enkazı önünde yaptığı açıklamada "Ben hâlâ İstanbul'un böyle bir çözüm yolculuğuyla başarıya kavuşabileceğine inanıyorum. Elbette her kurum, elinden gelen her şeyi yapıyor. Siyaset üstüdür, partiler üstüdür, zemini olgunlaştırılabilir. Herkes orada burada konuşmaz. Tek salonda, tek mecliste ve konseyde konuşur ve karar alırlar. İstanbul Deprem Başkanlığı, İstanbul Deprem Konseyi adı her neyse konulabilir. Çözüm buradan geçmektedir. Ben yine bu çağrımı yineliyorum. Herkes emek veriyor, herkesin emeğine sağlık ama İstanbul'a yetmiyor. Hâlâ sıkıntılı bina sayısı yüksek. Bu hızla gittiğimizde biz 40-50 yılda bunu bitiremeyiz. Depremin riski her geçen gün daha da artıyor" dedi.

İstanbul'un deprem gerçeğinin bir kez daha gündeme gelmesinin ardından gözler İmamoğlu'nun İBB başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra deprem bütçesine ayrılan bütçeye çevrildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti döneminde belediye bütçesinden yüzde 5.08 pay ayrılan 'Deprem Risk ve Kentsel İyileştirmeye' İmamoğlu göreve geldikten sonra bütçe kısıtlamasına gidildi.

İBB HIZLI TARAMA TESTİ YAPTI

İBB tarafından yapılan hızlı tarama testlerinde, megakentte ilk aşamada çökme riski taşıyan 1556 bina belirlendi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise "Küçükçekmece'de çöken yapı İBB veya bir müteahhitle anlaşıp yapısını yenileme sürecine girse, Bakanlığın verdiği kira yardımına ekstradan 7 bin lira daha alacaktı. Binası yenilenmiş olacak ve bu felaket yaşanmayacaktı" dedi.

6 YILDA ERİDİ

Son 6 yılda İBB'nin deprem risk yönetimine ayrılan bütçesi:

2018 1 milyar 295 milyon 500 TL yüzde 5.08

2019 1 milyar 18 milyon 921 bin TL yüzde 4.28

2020 347 milyon 623 bin TL yüzde 1.34

2021 438 milyon 299 bin TL yüzde 1.51

2022 1 milyar 4 milyon 664 bin TL yüzde 2.30

2023 2 milyar 367 bin 951 TL yüzde 2.05

2024 4 milyar 249 milyon 969 bin TL yüzde 1.99

ÖLEN KİŞİNİN YEĞENİNDEN KORKUNÇ İDDİA: DÖNERCİ AÇILINCA KOLONLARI KESTİLER

İstanbul Küçükçekmece'de 1988'de yapıldığı öğrenilen zemin artı 3 katlı bina önceki sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, enkazda kalan 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ve girişteki restoran sahibi Özge Aktürk Dinçer gözaltına alındı. Dinçer'in eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Karar da dün sabah gözaltına alındı. Bina sahibi Gençtürk 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan tutuklandı. Giriş kattaki dönerciyi 2021'de tadilat yaparak faaliyete geçiren Kayar ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Döner dükkanının şu anki sahipleri Dinçer ve eşi de ifadelerinin ardından salıverildi.

CENAZE TÜRKMENİSTAN'DA

Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu Dovletyar Charyyev'in (35) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Türkmenistan'da defnedilecek. Charyyev'in amcasının oğlu Toymyrat Hudaybardyev, binanın altında kalarak yaralanan bazı kişilerin de akrabası olduğunu söyledi. Hudaybardyev, dönerci dükkanı açıldıktan sonra alanın büyütüldüğünü ve kolonların yıkıldığının söylendiğini iddia etti. Yaralı olan diğer akrabalarının durumlarının iyi olduğunu belirten Hudaybardyev, Charyyev'in 4 yıl önce İstanbul'a geldiği, bir tekstil firmasında çalıştığını ifade etti.

UZMANI UYARDI! "İSTANBUL'DA 50 BİN BİNA ACİL YIKILMALI"



Küçükçekmece'de yıkılan bina İstanbul'un yapı stoku ve deprem gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi. Yıldız teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, belediyelerin devreye girip İstanbul'da çok acil çürük binaların tespit edilip, güçlendirme ve yıkım yapılmasının gerektiğini söyledi:

İZİN 2 KAT, BİNA 4 KAT!

"Küçükçekmece'deki olayı duyar duymaz gittim. Ancak görevli olarak gitmedim, gözlem yapmak için oradaydım. Gördüğüm manzara karşısında şaşkınlığımı gizleyemedim. Bütün mesele aslında 2 kat projelendirilip bunun yerine 4 kat yapmakla başlıyor. Böyle yaparsanız kolon boyutları ve kirişleri yetersiz kalacaktır. Muhtemelen bu bina da projesine uygun yapılmadı. Demirler yönetmeliğe uygun konulmamış ve işlenmemiş kolon etriyelerinde de durum felaketti. Öncelikle binalar projeye yani kâğıt üzerindeki haline bağlı kalınarak inşa edilmeli. Bunun için de tabii ki denetim şart."

PROJEYE BAĞLI KALINMALI

Projeye bağlı kalmadan yapılan binalarda bu şekilde bir hasarın olma ihtimali çok yüksek. Hele bir de deprem gerçeğini hatırladığımızda çok büyük can kayıplarımız olabilir. Acilen artık yıkılması gereken binaları yıkıp ya da güçlendirilmesi gereken binaları da güçlendirmemiz lazım. Belediye başkanlarının acil olarak yarın ilk yapılacak iş listesinde bu olmalı. Verilere göre İstanbul'da yaklaşık 2000 yılı öncesinde yapılmış yaklaşık 300 bin bina var. Bu binalardan acilen yıkılması gerekenlerin sayısı 50 bin civarındadır. Belediyelerin bu binaların kaçta kaçını yıktı henüz bilmiyoruz."