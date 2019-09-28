'Deprem Kahini' Türkçe tweet attı, bu uyarıyı yaptı!

'Deprem Kahini' Hoogerbeets Türkçe tweet attı, bu uyarıyı yaptı! 'Deprem kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'a İstanbul'da yaşanan depremden sonra çok sayıda soru soruldu. Hoogerbeets'te gelen sorulara Türkçe tweetle yanıt verip uyardı, 'Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz' dedi.