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Deprem kitap sevgilerine engel olmadı

Lina ve Hira'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk kütüphanesinden aldıkları kitaplar, depreme yakalandıkları Hatay'da enkaz altından kaldı. Kitapların parasını ödemek için gittikleri Gaziantep Büyükşehir Alâeddin Yavaşça Kütüphanesi'nde bir sürprizle karşılaştılar...

5 Şubat 2024 Pazartesi 16:44 - Güncelleme:
Deprem kitap sevgilerine engel olmadı
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ina 11, Hira 8 yaşında. İki kardeş tam bir kitap kurdu. Kütüphane en mutlu oldukları yer. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk kütüphanesinden aldıkları kitaplar, depreme yakalandıkları Hatay'da enkaz altından kaldı.

İki kardeşin evleri yıkıldı, saatlerce enkazda kaldılar. Hira ve Lina kurtarılmıştı ama kütüphaneden aldıkları kitaplar enkazda kalmıştı. Akılları da kitaplarında. Kitapların parasını ödemek için gittikleri Gaziantep Büyükşehir Alâeddin Yavaşça Kütüphanesi'nde, onları bir sürpriz bekliyordu...


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