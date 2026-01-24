Bakan Kurum, hizmetten yoksun olan CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel'in söylemlerine cevap verdi. Sürekli aynı isim ve iddialar üzerinden siyaset yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, muhalefetin yeni bir vizyon ortaya koyamadığını, eleştirilerinin içerikten uzak olduğunu vurguladı.

DEPREM KONUTLARI VURGUSU: "455 BİN KONUT SİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Kurum, Özgür Özel'in asıl rahatsızlığının deprem bölgesinde inşa edilen 455 bin konut olduğunu belirterek, bu projelerin millet için hayata geçirildiğini ve muhalefetin bunu kabullenemediğini söyledi.

CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor.



Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum.



Ben senin derdini biliyorum!



Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut.



Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut.... — Murat KURUM (@murat_kurum) January 24, 2026

"RÜYANIZDA BİLE GÖREMEZSİNİZ"

Yaklaşık 500 bin sosyal konut hedefini hatırlatan Kurum, CHP'nin bu ölçekte projeler üretmekten uzak olduğunu hatırlattı. Kurum, "Milletimiz için yaptığımız eserler karşısında aklınız çıkıyor" dedi.