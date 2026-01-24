İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem konutları gerçeği CHP'yi rahatsız etti: Bakan Kurum'dan Özel'e icraat dersi
Güncel

Deprem konutları gerçeği CHP'yi rahatsız etti: Bakan Kurum'dan Özel'e icraat dersi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Kurum, muhalefetin söylem üretmekte dahi zorlandığını savunarak, deprem konutları ve sosyal konut projeleri üzerinden CHP'ye icraat dersi verdi.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 19:51 - Güncelleme:
Deprem konutları gerçeği CHP'yi rahatsız etti: Bakan Kurum'dan Özel'e icraat dersi
ABONE OL

Bakan Kurum, hizmetten yoksun olan CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel'in söylemlerine cevap verdi. Sürekli aynı isim ve iddialar üzerinden siyaset yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, muhalefetin yeni bir vizyon ortaya koyamadığını, eleştirilerinin içerikten uzak olduğunu vurguladı.

DEPREM KONUTLARI VURGUSU: "455 BİN KONUT SİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Kurum, Özgür Özel'in asıl rahatsızlığının deprem bölgesinde inşa edilen 455 bin konut olduğunu belirterek, bu projelerin millet için hayata geçirildiğini ve muhalefetin bunu kabullenemediğini söyledi.

"RÜYANIZDA BİLE GÖREMEZSİNİZ"

Yaklaşık 500 bin sosyal konut hedefini hatırlatan Kurum, CHP'nin bu ölçekte projeler üretmekten uzak olduğunu hatırlattı. Kurum, "Milletimiz için yaptığımız eserler karşısında aklınız çıkıyor" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

San Francisco'da dev protesto: Trump karşıtları sokağa indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.